"Ein bisschen Bingo": Skilangläuferinnen Weng und Kalva positiv getestet

"Das ist eine Situation, die für ein Team schrecklich und für die Betroffenen schockierend ist", sagte Norwegens Teamarzt Öystein Andersen am Mittwoch. Ob die fünfmalige Weltmeisterin Weng (30) und Kalva (29) noch nach Peking fliegen, ist ungewiss. Beide müssen wohl bis zum 3. Februar in Quarantäne bleiben, am 5. Februar steht in China die erste Entscheidung an.