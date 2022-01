Machbarkeitsstudie bestätigt Bedarf eines Zentrums für Safe Sport

Nolte, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Regulierung und Governance in Sankt Augustin, betonte in seiner Studie den Bedarf einer unabhängigen Anlaufstelle für Betroffene. Finanziert werden könne ein solches Zentrum laut Nolte durch Abgaben aus Lotterien, Sportwetten und Sportfördergeldern. Zudem schlug Nolte einen baldigen runden Tisch unter Beteiligung aller notwendigen Protagonisten vor.