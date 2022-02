Corona-Lockerungen in Bayern: Söder kündigt 25.000 Zuschauer an

In der Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel, der am Mittwoch stattfindet, war ab dem 4. März bei einer Auslastung von maximal 60 Prozent bis zu 25.000 Fans in die Arenen angedacht worden. In Hallen sollen bei einer Höchstauslastung von 40 Prozent bis zu 4000 Zuschauer zugelassen werden.