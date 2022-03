Boat Race auf der Themse: Oxford fordert Cambridge heraus

Deutsche Rudererinnen und Ruderer sitzen in diesem Jahr nicht in den Booten. Zwar gehörten Elena von Müller, Carina Graf, Lasse Grimmer (alle Cambridge), Jan Stratmann und Tassilo von Müller (beide Oxford) zu den Teams, verpassten aber die Qualifikation für die Top-Boote. Dort wetteifern in den Achtern der Männer Ruderer aus Großbritannien, den USA, Kanada, Neuseeland, Österreich und der Schweiz um den Sieg.