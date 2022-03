Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger kämpft mit dem Krebs - neue Leukämie-Therapie hilft

„Das heißt, Zellen werden entnommen, in ein Labor in die USA geschickt und dort genetisch verändert“, erklärt Lobinger. „Danach werden sie wieder zugeführt. Zurück im Körper erkennen sie die kranken Zellen an der Oberfläche, docken sich an und vernichten diese.“ Zuvor standen noch zwei hochdosierte Chemotherapie-Zyklen an.