Hennig bei Johaugs Abschiedssieg starke Fünfte

Die viermalige Olympiasiegerin Johaug setzte sich wie schon bei ihrem 30-km-Sieg in Peking früh vom Feld ab und lag nach 1:19:22,8 Stunden und einem Schaulaufen auf den letzten Metern 19,4 Sekunden vor der Finnin Krista Pärmäkoski. Die 33 Jahre alte Johaug hatte am Freitag angekündigt, ihre Laufbahn nach dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Falun zu beenden.