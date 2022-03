Russischer Turner mit Kriegssymbol auf der Brust: „Schockierendes Verhalten“

„Der Internationale Turnverband bestätigt, dass er die Ethikkommission ersuchen wird, ein Disziplinarverfahren gegen Iwan Kuljak nach seinem schockierenden Verhalten beim Weltcup in Doha einzuleiten“, hieß es in einer FIG-Erklärung. Ab Montag dürfen russische und belarussische Turner nicht mehr an FIG-Wettbewerben teilnehmen.