Wasalauf: Bing bei Jubiläumsausgabe auf Rang elf

Nach dem Start waren zunächst Hunderte Läufer in einen Massensturz verwickelt, Stock- und Skibrüche zwangen viele Teilnehmende zur Aufgabe. Bing überstand das Chaos, lief vorne mit und lag am Ende fünf Sekunden hinter Nygaard, der in 3:32:18 Stunden den Streckenrekord aus dem Vorjahr (3:28:18) verpasste. Zum zehnten Mal in Folge ging der Sieg bei den Männern somit nach Norwegen.