Kunstturn-Rekordmeisterin Seitz plant bis Olympia 2024

Negative Reaktionen auf ihr Engagement besonders in den sozialen Netzwerken irritieren Seitz in keinster Weise: „Gerade die unqualifizierten, sexistisch angehauchten Kommentare von Männern in Bezug auf die Turnanzüge haben mich aber in dem Gedanken bestärkt, alles richtig gemacht zu haben, weil wir genau diese Personen, die nur darauf achten, was wir anhaben, nicht mit unserem Sport ansprechen wollen.“