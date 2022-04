Transparency: Schenk wieder Vorsitzende der AG Sport

Sylvia Schenk (69) hat bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland wieder die Leitung der Arbeitsgruppe Sport übernommen. Das teilte Transparency am Dienstag mit. Die Frankfurter Rechtsanwältin hatte sich vor knapp einem Jahr aus persönlichen Gründen aus der Leitung zurückgezogen, aber weiterhin aktiv mitgearbeitet. Nun wurde Schenk erneut in die Führungsposition gewählt und vertritt Transparency Deutschland in nationalen und internationalen Gremien.