Kanu-Weltcup: Brendel/Hecker mit souveränem Sieg

Nach dem Weltcup in Posen entscheiden die Trainer, in welchen Besetzungen die deutsche Mannschaft bei den Saisonhöhepunkten an den Start geht. Vom 3. bis 7. August stehen die Weltmeisterschaften in Halifax/USA auf dem Programm. Anschließend folgt die Heim-EM in München (18. bis 21. August).