Deutscher „Sportler-Rat“ für Olympia?

Die unabhängige Athleten-Vereinigung steht hinter Sommerspielen in Deutschland, drängt aber auf Mitsprache.

Die unabhängige Athleten-Vereinigung Athleten Deutschland hat sich auf ihrer Mitgliederversammlung mit Nachdruck für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland ausgesprochen. Am Samstag verabschiedeten die Athletinnen und Athleten eine gemeinsame Position zur deutschen Bewerbung.

Dabei formulierte die Vereinigung klare Erwartungen an eine Bewerbung. „Wir wollen Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Sie können für die Athletinnen und Athleten, den Sport und unser Land viel bewegen“, sagte Präsidentin Pia Greiten: „Entscheidend ist aber, wie diese Spiele geplant werden und was von ihnen bleibt. Die Athletinnen und Athleten müssen dabei von Anfang an eine starke Stimme haben.“

Athleten sollen mitgestalten

Wie Athleten Deutschland fordert, sollen Sportler und Sportlerinnen die Bewerbung von Anfang an mitgestalten, dazu soll ein „divers besetzter Rat mit Athletinnen und Athleten“ gebildet werden. Außerdem sollen die olympischen und paralympischen Sportlerinnen und Sportler in den zentralen Entscheidungsgremien vertreten sein.

„Unsere Athletenvertretung gehört zu den bestorganisierten und engagiertesten in der Welt. Diese Ressource sollte strategisch genutzt werden, um im Bewerbungsprozess zu punkten. Wir haben echtes Potenzial“, sagte Vize-Präsidentin Léa Krüger.