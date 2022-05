Olympiasiegerin Funk greift bei EM an

Frankfurt am Main (SID) - Olympiasiegerin Ricarda Funk führt das Aufgebot der deutschen Slalomkanuten für die Europameisterschaft im slowakischen Liptovsky-Mikulas an. "Machen wir uns bereit für die internationale Rennsaison", schrieb die 30-Jährige nach ersten Trainingsfahrten auf der Wettkampfstrecke bei Instagram. Die EM gilt als größter Härtetest für die Heim-Weltmeisterschaft in Augsburg vom 26. bis 31. Juli.