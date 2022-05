Snooker-WM: O‘Sullivan mit klarem Vorsprung im Finale

Während des Aufeinandertreffens am Sonntag war "The Rocket" O'Sullivan nicht nur mit seinem Spiel und dem seines Gegners beschäftigt, sondern auch in einen Streit mit Schiedsrichter Olivier Marteel verwickelt. Dennoch lag O'Sullivan nach der ersten Session mit 5:3 in Front, am Sonntagabend dominierte der 46-Jährige dann Trump nach Belieben.