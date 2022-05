Unabhängige Anlaufstelle für Spitzensportler gestartet

Was Preuß betonte: Anlauf gegen Gewalt begegne dem kurzfristigen Handlungsbedarf, könne aber nicht den Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport ersetzen, zu dem sich die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag bekannt hat, dieses ist aber noch in der Auslotungsphase. Das Zentrum soll Aufgaben in den Bereichen Prävention, Intervention und Aufarbeitung wahrnehmen. Die Anlaufstelle, durch die man einen "standardisierten Prozess" geschaffen habe, werde durch ein Zentrum für Safe Sport somit "nicht obsolet", so Preuß.