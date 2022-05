Wasserball: EM 2024 in Tel Aviv und 2026 in Belgrad

Die Wasserball-Europameisterschaften 2024 und 2026 finden in Tel Aviv/Israel beziehungsweise in Serbiens Hauptstadt Belgrad statt. Dies gab der europäische Wassersportverband LEN am Freitag bekannt. Belgrad wird bereits zum dritten Mal nach 2006 und 2016 die Gastgeberrolle übernehmen, in Israel findet die EM zum ersten Mal statt.