Queer-Beauftragter der Bundesregierung kritisiert WM-Vergabe

Die Reportage "Rote Karte statt Regenbogen ? Homosexuelle in Katar" habe ihn "zutiefst erschüttert", weil sie zeige, "dass Homosexuelle in Katar und Transpersonen wirklich in einem Klima der Angst leben müssen. Sie müssen Angst haben, sich zu outen. Sie müssen Angst haben, gefoltert oder ausgepeitscht zu werden."