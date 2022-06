Raisner: Fünfkampf weiter im Schatten des Tokio-Eklats

Als Konsequenz aus der internationalen Kritik beschloss der Weltverband UIPM Ende 2021 die Streichung der Teildisziplin Reiten nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Damit will die UIPM einem drohenden Rauswurf durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) aus dem Programm der Spiele zuvorkommen. Angedacht ist ein stattdessen ein Hindernislauf (Obstacle Course Racing).