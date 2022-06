"Sports for Future": Erstes Präsenztreffen in Hamburg

Die 2019 gegründete Initiative "Sports for Future" ist am Wochenende erstmals mit rund 100 Gästen zu einem Netzwerktreffen in Präsenz zusammengekommen. Unter dem Motto "Einer für alle, alle fürs Klima" standen in Hamburg Diskussionsrunden und Workshops auf der Agenda, bei denen die Möglichkeiten des Sports bei der Bewältigung der Klimakrise ausgelotet wurden.