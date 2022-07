Deutsche Sporthilfe wird Partner von Fansea

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Sporthilfe hat für die kommenden zweieinhalb Jahre eine Partnerschaft mit der NFT-Plattform Fansea abgeschlossen. Mit Innovationen und der Expertise von Fansea will die Sportorganisation den Weg für eine digitale Zukunft ebnen und so zusätzliche Spenden und Erlöse generieren. Unter anderem sollen künftig emotionale Erinnerungsstücke digital erworben werden können.