Fechten: Ndolo kämpft um WM-Gold

Für die Degenfechterin aus Bonn ist es die erste WM-Medaille. 2017 hatte sie bei den Europameisterschaften in Georgien Silber gewonnen, zwei Jahre später bei der Heim-EM in Düsseldorf Bronze. In Kairo zeigt sie sich in bestechender Form. Im Achtelfinale hatte sie schon die südkoreanische Weltranglistenerste In-Jeong Choi mit 15:9 bezwungen.