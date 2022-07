Rudern: Achter verpasst Weltcup-Sieg - Föster triumphiert

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutschland-Achter hat beim Ruder-Weltcup in Luzern den Sieg verpasst. Das stark verjüngte Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) belegte im Finale am Sonntag den dritten Platz und sicherte sich die Bronzemedaille. Der Sieg ging an Großbritannien, Zweiter wurde Australien.