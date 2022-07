Umfrage im Leistungssport: Trainerberuf nicht attraktiv genug

Auch der Verein Athleten Deutschland betonte in einer Stellungnahme vor einer Anhörung im Sportausschuss des Bundestags am Mittwoch die Wichtigkeit einer gesteigerten Attraktivität des Trainerberufs. Trainer seien "unabdingbar und entscheidend für die sportliche und persönliche Entwicklung von Athlet*innen", ihre Ausbildung müsse "höchsten Standards entsprechen". Neben der Sicherstellung des sportlichen Erfolgs könne so auch "das Risiko gemindert werden, dass sie negativen Einfluss auf Athlet*innen nehmen oder gar Schaden anrichten".