Ruden: Zeidler fehlt in Luzern - Dräger kündigt Karriere-Ende an

In Luzern noch mit dabei ist dagegen Marie-Louise Dräger im Leichtgewichts-Einer, allerdings kündigte die fünfmalige Weltmeisterin das Ende ihrer Laufbahn an. "Es wird definitiv meine letzte Saison werden. Ich sehe mich nicht in Paris", sagte die 41-Jährige: "Ich glaube nicht, dass ich nochmal so fit werde wie in dieser Saison."