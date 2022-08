ARD: Übertragung der European Championships ein Erfolg

"Die European Championships haben alle begeistert. Das war beim Publikum vor Ort an den vielen verschiedenen Veranstaltungsstätten zu spüren, wir sehen es auch an den herausragenden Einschaltquoten und Nutzerzahlen unserer Angebote, aber auch an den so positiven und emotionalen Reaktionen der Athletinnen und Athleten", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Das macht uns sehr stolz, denn diese Veranstaltung würde es ohne ARD und ZDF nicht geben. Wir haben sie gemeinsam mit unseren europäischen Partnern von der EBU ins Leben gerufen, um die Vielfalt des Sports zu zeigen, um 'kleine' Sportarten groß zu machen und um dem Publikum so viel Abwechslung zu bieten wie möglich."