EM: Medaillenregen für deutsche Bahnradfahrerinnen - Gold für Hinze und Kröger

Der 20-Jährige feierte einen echten Coup und sicherte sich Gold in der Einerverfolgung. Heinrich gewann am Samstagabend das Finale um Gold gegen den Italiener Davide Plebani. Zuvor war er bereits Europameister in den Nachwuchsklassen gewesen. Der Zwickauer beendete sein Rennen in 4:09,320 Minuten. Der Vorsprung auf Plebani betrug 3,604 Sekunden.