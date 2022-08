Fischer: „Mütter nicht für Leistungssport verlieren“

Die deutsche Rekord-Olympionikin und Kanu-Ikone Birgit Fischer hat eine deutlich bessere Einbindung von Müttern in das nationale Fördersystem angemahnt. „Sportlerinnen, die Mütter werden wollen, müssten eigentlich frühzeitig aufhören, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Wir dürfen diese Frauen nicht für den Leistungssport verlieren“, erklärte die 60 Jahre alte Brandenburgerin beim Sporthilfe-Talk am Rande der European Championships in München.