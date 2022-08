Ruder-EM: Föster holt Bronze

Ruderin Alexandra Föster hat bei den European Championships in München nach einem starken Schlusssprint überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Im Einer-Finale auf der Regattastrecke in Oberschleißheim musste sich die 20-Jährige lediglich Karolien Florijn aus den Niederlanden und Evangelia Anastasiadou geschlagen geben. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es in München nach zwei Medaillen im Para-Rudern die erste Podestplatzierung in einer olympischen Bootsklasse.