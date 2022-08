Schach-Boss Dworkowitsch: Russischer Erdrutschsieg wirft viele Fragen auf

Der verteidigte sich damit, „eine starke Position zu den tragischen Ereignissen in der Ukraine eingenommen“ zu haben und verwies damit auf Aussagen, die er im März im Interview mit der US-Nachrichtenseite „Mother Jones“ getroffen hatte: Dworkowitsch hatte Russlands Invasion als „Krieg“ bezeichnet - was in Russland mittlerweile eine Straftat wäre - und Mitleid mit der ukrainischen Zivilbevölkerung gezeigt.