Schwimm-EM: Klippenspringerinnen Bader und Schmidbauer vorn

Die Medaillenentscheidung der Frauen fällt am Freitag (18.00 und 18.46 Uhr) in den Durchgängen drei und vier. Für die Männer steht der zweite Sprung (18.15 Uhr) auf dem Programm, ehe am Samstag (18.00 und 18.31 Uhr) der Titel vergeben wird.