„Unterste Schublade“: Deutscher Weltmeister am Pranger

Bielig verteidigt nun sich und den Verband: „Wir haben einen neuen Vorstand, den Leistungssport in der Hauptverantwortung des Sportdirektors. Wir haben so viel neu angestoßen, dass das auch Zeit braucht, um wirksam zu werden, das sehen viele nicht.“ Als Schritt in die richtige Richtung bewertet Bielig auch das Hinzuziehen einer externen Beratungsagentur zur Problemlösung: „Es ist doch gut, wenn jemand von außen draufschaut. Ich bin überzeugt, so viel machen wir nicht falsch.“