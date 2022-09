China richtet wieder internationales Badmintonturnier aus

Mit den World Tour Finals im Dezember wird China sein erstes internationales Badmintonturnier seit 2019 ausrichten. Dies kündigte der Weltverband BWF an. Zwar wurden zwei in China geplante Veranstaltungen abgesagt, gleichzeitig wurde das Finale aber für die Zeit vom 14. bis 18. Dezember in Guangzhou terminiert. China hatte seit dem Auftreten des Coronavirus fast alle internationalen Sportwettkämpfe auf seinem Boden abgesagt.