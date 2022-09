Seiferts Streaming-Plattform heißt "DYN"

Man wolle „für Struktur sorgen“. Die Nachfrage finde unter der Woche statt, „nicht am Spieltag“, so Seifert: „Die Basketball-EM mit ihrer enormen Nachfrage wurde medial kreiert durch tägliche Berichterstattung durch die Medien. Auch durch die Präsenz in den öffentlich-rechtlichen Medien wurde Nachfrage kreiert. Am Ende haben vier Millionen Menschen zugeguckt.“