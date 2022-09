Wasserballerinnen spielen um EM-Platz neun

Die deutschen Wasserballerinnen spielen nach einem weiteren Debakel bei der EM in Split um den neunten Platz. Das Team von Bundestrainer Sven Schulz verlor am Samstag das abschließende Gruppenspiel gegen die Niederlande mit 3:29 (0:9, 1:7, 0:7, 2:6) und belegt mit nur einem Sieg aus fünf Spielen den fünften Rang in der Vorrundengruppe A.