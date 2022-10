Angeln: Betrugs-Skandal in den USA schockt die Sport-Welt - Fische mit Bleikugeln ausgestopft

Was die beiden nun erwartet, ist unklar. Laut US-Medien gilt eine Strafanzeige als wahrscheinlich. „Ich bin angewidert“, zeigte sich Fischer in einem Facebook-Post entsetzt. „Es tut mir leid, dass ich euch so lange im Stich gelassen habe“, schrieb er weiter und spielte damit auf bereits starkes Misstrauen gegenüber den beiden Angler an, die im Vorfeld bereits verdacht erregten.