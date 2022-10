"Bedingungen für Menschen mit Behinderung endlich bessern"

Als dritter Punkt sei der "Ausbau wohnortnaher und flächendeckender Sportangebote für Menschen mit Behinderungen" erforderlich. Ergänzend dazu sollten bestehende Vereine für die Integration des Para-Sports in das eigene Angebot sensibilisiert werden. "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich die Bedingungen für Menschen mit Behinderung in unserem Land endlich verbessern ? und damit auch im Sport", so Beucher.