Erster Israeli bei Sportereignis in Saudi-Arabien

Triathlet Sachar Sagiv ist der erste israelische Sportler, der an einem Wettkampf in Saudi-Arabien teilgenommen hat. Das erklärte das Nationale Olympische Komitee von Israel am Sonntag. Dessen Präsidentin Yael Arad bezeichnete Sagivs Teilnahme an der Neom-Etappe des Triathlons der Super League am Samstag als "bedeutenden Durchbruch".