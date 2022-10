Kanadierin Remme startet für DSV

Remme hatte ihren internationalen Durchbruch im Winter 2018/19. Damals holte sie als Zweite in der alpinen Kombination von Crans Montana ihre einzige Podestplatzierung im Weltcup. Bei der WM in Are fuhr sie in derselben Disziplin als Fünfte in die Nähe der Medaillenränge. In den vergangenen beiden Wintern kam Remme im Weltcup nicht mehr in die Top 15.