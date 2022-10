Kunstturnen: Malewski und Dauer siegen in Rüsselsheim

Aus der Frauen-Riege, die bei der EM im August in München eine historische Bronzemedaille im Teamwettbewerb geholt hatte, waren neben Malewski auch noch die WM-Zweite am Schwebebalken, Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz), und Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) am Start. Beide traten nicht an allen Geräten an.