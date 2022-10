Kunstturnen: Olympia-Zweiter Dauser für WM nominiert

Nach seinem deutlichen Sieg bei der ersten nationalen Qualifikation in Kienbaum ist der Olympiazweite Lukas Dauser aus Unterhaching vorzeitig für die in vier Wochen beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool nominiert worden. Der 29-Jährige, Silbermedaillengewinner am Barren bei den Spielen in Tokio, hatte sich klar vor Lucas Kochan aus Cottbus und dem Böckinger Milan Hosseini durchgesetzt.