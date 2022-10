Luftgewehrschützen verpassen Quotenplätze bei der WM

Der Saisonhöhepunkt in Ägypten läuft noch bis zum 27. Oktober. Bislang hat der Deutsche Schützenbund (DSB) drei Startplätze für Paris 2024 sicher. Weitere Quotenplätze werden in Kairo in den Disziplinen Luftpistole, KK-Dreistellungskampf sowie mit der Sportpistole bei den Frauen und der Schnellfeuerpistole bei den Männern vergeben.