Rekabi gefeiert - Zweifel an Auftritt im Staats-TV

Die 33-Jährige gab am Teheraner Flughafen eine Erklärung des Bedauerns zu den Abläufen in Seoul ab, die weitgehend ihrer abwiegelnden Instagram-Mitteilung vom Vortag über ein „unabsichtliches Versehen“ beim Verzicht auf den Hidschab glich. „Die Sorgen um ihre Sicherheit bleiben“, teilte das Zentrum für Menschenrechte in Iran CHRI mit.