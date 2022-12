Erkältete Hennig muss um Tour-Auftakt bangen

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat vor dem Start der Tour de Ski mit den Folgen einer Erkältung zu kämpfen. Ob die 26-Jährige am Silvestertag den Auftaktwettbewerb in Val Müstair/Schweiz bestreiten kann, wird sich erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstag entscheiden. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit.