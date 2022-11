Saisonstart für „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Stargästen wie Maria Höfl- Riesch, Severin Freund oder Wolfgang Maier: SPORT1 zeigt erste neue Ausgabe am Freitag ab 17:30 Uhr im Free-TV

Ismaning, 16. November 2022 – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Winter geht das Infotainment-Format „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ auf SPORT1 in seine zweite Saison. Dabei wird der Skisport mit neuen Themen und interessanten Beiträgen in seiner ganzen Vielfalt beleuchtet. Zudem begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann in den „Mittendrin Studios“ in Ismaning auch wieder hochkarätige Gäste: In den drei anstehenden Sendungen bis Jahresende sind DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier sowie die beiden Olympiasieger Maria Höfl-Riesch und Severin Freund zu Gast. Die Auftakt-Sendung von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Wolfgang Maier, die SPORT1 am kommenden Freitag ab 17:30 Uhr ausstrahlt, steht ganz im Zeichen des Saisonstarts. Ebenfalls mit dabei ist hier der Skifilm-Produzent Tobias Reindl von „Legs of Steel“ (weitere Sendezeiten in der Übersicht).