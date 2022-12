Sekulic neuer Wasserball-Bundestrainer

Die Wasserballer hatten bei der EM in Italien ein Vorrundendebakel erlebt. Platz 13 bedeutete das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaften. Die letzten Plätze für Olympia in Paris werden im Februar 2024 bei der Schwimm-WM in Doha/Katar vergeben. Die nächste große Veranstaltung für die DSV-Auswahl ist die EM in Tel Aviv/Israel im Oktober 2023.