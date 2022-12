WADA: RUSADA-Wiederzulassung keine Selbstverständlichkeit

Die Wiederzulassung der Russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) nach Ablauf der zweijährigen Sperre Russlands durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) am 17. Dezember dürfte ein längerer Prozess werden. Dies deutete WADA-Präsident Witold Banka im Interview mit dem Portal insidethegames.com an und verwies auf den weiterhin ungeklärten Dopingverdachtsfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bei den zurückliegenden Olympischen Winterspielen in Peking.