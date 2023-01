Wintersport-Paukenschlag! Erster deutscher Triumph nach 14 Jahren

In der Gesamtwertung kletterte Hennig vor dem finalen Berganstieg zur Alpe Cermis am Sonntag auf den vierten Platz. In der Geschichte der Tour hat bislang noch keine deutsche Läuferin ein Top-Fünf-Ergebnis in der Endabrechnung erreicht. „Katharina hat alles abgeliefert, was sie sich erträumt hat. Was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.