Segeln: Herrmann ins 14. Ocean Race gestartet

Segler Boris Herrmann ist am Sonntag in das 14. Ocean Race gestartet. Die Weltumseglung wird die fünfte für den 41-Jährigen sein, der ein fünfköpfiges Team an Board seiner "Malizia-Seaexplorer" auf den 1900 Seemeilen langen Auftaktabschnitt nach Kap Verde geführt hat.