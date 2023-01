Wintersport: Ein deutscher Meilenstein bei der Tour de Ski winkt

Der 22-Jährige aus Isny war bei der vierten Etappe in Oberstdorf mit einem Rückstand von 1:17 Minuten auf Kläbo in den Verfolger gegangen, schloss schnell zur Spitzengruppe auf und lag bei der Zwischenzeit nach 11,2 Kilometern sogar in Führung. Am Ende kam Moch als 15. mit einem Rückstand von nur 6,7 Sekunden ins Ziel.