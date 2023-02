Ocean Race: Beucke feiert in Kapstadt Etappensieg

Seglerin Susann Beucke hat beim Ocean Race mit ihrem Team Holcim - PRB die zweite Etappe gewonnen. Nach 4600 Seemeilen von den Kapverden nach Kapstadt in Südafrika erreichte die Yacht mit der Olympia-Zweiten von Tokio als erste das Ziel. Noch ohne die Kielerin am Bord hatte sich Holcim schon auf dem ersten Teilstück durchgesetzt.

Die Schweizer Yacht mit ihrem französischen Skipper Kevin Escoffier siegte am Sonntag vor Biotherm und dem 11th Hour Racing Team. Vierter wurde das Team Malizia ohne Boris Herrmann, der Hamburger fehlte seiner Mannschaft wegen einer Verbrennung am Fuß. Zur dritten Etappe will der 41-Jährige wieder einsteigen. Am 26. Februar geht es weiter, Ziel ist Itajai in Brasilien, 12.750 Seemeilen sind zu bewältigen.